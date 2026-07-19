Історичний стрибок температури в океані – Землі загрожує найпотужніший Супер Ель-Ніньйо в історії.

У Тихому океані стрімко набирає сили кліматична аномалія, яка вже цієї осені запустить ланцюгову реакцію по всій планеті, повідомляє УС.

За даними метеорологів, екваторіальні води прогріваються з рекордною швидкістю — температура у східній частині океану вже на 3–4°C перевищує норму. Якщо динаміка збережеться, людство зіткнеться з найпотужнішим явищем «Супер Ель-Ніньйо» за всю історію спостережень.

Зазвичай осінь є м’яким перехідним сезоном, проте цього року кліматичні моделі показують аномально ранній старт процесів. Провідні світові прогностичні центри сходяться на думці: вже у жовтні температурне відхилення в океані стане критичним, а модель атмосферного тиску над планетою нагадуватиме середину зими.

➡️ Ближче до січня погодні контрасти посиляться. Головним «винуватцем» зимових холодів може стати полярний вихор — гігантський циклон над Північною півкулею. Аномальне тепло в океані здатне послабити цей вихор, через що арктичний холод «прорветься» на південь — у Європу та США. Саме від цього залежить, чи засипле материки потужними снігопадами.