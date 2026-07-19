Наразі відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих внаслідок ракетної атаки на Київ. Їх госпіталізували в стаціонари міських лікарень.

У Дніпровськомурайоні надійшло повідомлення про задимлення поблизу торговельного центру. Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

У Деснянському районі влучання на територію нежитлової забудови. Також зафіксоване загоряння автомобілів.

У Солом’янському районі влучання на території нежитлової забудови. Пожежа в будівлі супермаркету, палає 5-поверховий житловий будинок поруч. А також уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою – пошкоджені вікна, з другого поверху врятували людину. Загоряння покрівлі нежитлової будівлі. А також в приміщенні складів.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків горить триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна. Крім того, є повідомлення про пожежу на території нежитлової забудови.

У Святошинському районі надійшло повідомлення про влучання в приватний житловий будинок.

А так виглядає зараз станція метро Лук’янівська.

Станція метро «Лукʼянівська» тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю, – повідомили у КМДА.

Поїзди на зеленій лінії проїжджають станцію «Лукʼянівська» без зупинки.