Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 428 930 (+1 520) осіб
танків – 12 156 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 963 (+7) од.
артилерійських систем – 46 261 (+92) од.
РСЗВ – 1 950 (+4) од.
засоби ППО – 1 505 (+3) од.
літаків – 438 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 956 (+13) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416 656 (+1 858) од.
крилаті ракети – 4 915 (+1) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 122 289 (+547) од.
спеціальна техніка – 4 430 (+2) од.
Дані уточнюються.