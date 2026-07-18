Як повідомляло Інше ТВ, 14 липня у Парижі пройшов парад до Дня взяття Бастилії – з участю наших військових (ВІДЕО).

Тепер на українських військових чекатимуть у Бельгії, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України з посиланням на міністра оборони Бельгії Тео Франкена, передає Інше ТВ.

«Вперше в історії 21 липня у параді [до Національного дня Бельгії] візьме участь український загін. Дуже пишаюся цим. Слава Україні. Ніколи не здавайся», — повідомив у соціальній мережі X міністр оборони Бельгії Тео Франкен.