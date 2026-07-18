Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб
танків – 12 151 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
РСЗВ – 1 946 (+3) од.
засоби ППО – 1 502 (+6) од.
літаків – 438 (+1) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.
Дані уточнюються.