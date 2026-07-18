Вже 51 українська компанія приєдналася до експериментального проєкту приватної ППО.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

Наразі бойові завдання виконують групи чотирьох підприємств. Вони збили понад 50 російських дронів — ударних Shahed і розвідувальних Zala.

Загалом бажання долучитися до проєкту висловили 62 підприємства.

«Приватна ППО не працює самостійно: її групи діють під керівництвом Повітряних сил ЗСУ і є частиною загальної системи протиповітряної оборони країни», – зазначили в Міноборони.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна першою у світі запустила “приватну ППО”. Як це працює (ФОТО)