У дванадцяту річницю катастрофи малайзійського “Боїнга” MH17 Євросоюз знову виступив із закликом до Росії визнати свою відповідальність за трагедію та співпрацювати для забезпечення правосуддя.

Про це пише DW.

Євросоюз виступив із заявою у дванадцяту річницю аварії літака “Боїнг-777” авіакомпанії Malaysia Airlines, збитого над територією України у 2014 році. “Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повною мірою співпрацювати у зусиллях щодо забезпечення правосуддя”, – йдеться у прес-релізі, опублікованому в п’ятницю, 17 липня.

У ЄС привітали рішення ЄСПЛ від 9 липня 2025 року та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) від 12 травня 2025 року, “згідно з яким Російська Федерація несе відповідальність за збиття рейсу MH17 і загибель 298 осіб, які перебували на борту”. “ЄСПЛ також ухвалив, що Російська Федерація несе відповідальність за додаткові страждання, заподіяні цими подіями найближчим родичам загиблих”, – наголосили у Брюсселі.

У заяві рішення ЄСПЛ та ІКАО називаються “важливими кроками на шляху до встановлення істини, справедливості та притягнення до відповідальності в інтересах усіх жертв рейсу MH17, їхніх родичів та близьких”.

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