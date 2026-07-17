Активно тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів у справі замаху на вбивство в Князівстві Монако.

Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко, передає Інше ТВ.

«Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його відновити.

Дякую оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим та прокурорам за професійну й злагоджену роботу», – зазначив Генпрокурор.

Як повідомляло Інше ТВ, Єрмолаєв у Монако прийшов до тями, звинуватив у замаху ГУР та подякував Зеленському