У ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території рф і тимчасово окупованого Криму.

Ці заходи впливу на росію відбуваються у межах поставлених Президентом України завдань щодо зниження її військово-економічного потенціалу, зазначають в пресцентрі СБУ.

Безпілотники СБУ, зокрема, уразили:

Два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» в акваторії Чорного моря;

Ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі «Багерове» на тимчасово окупованій території АР Крим;

Три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися противником для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

Автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі;

Автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія» у порту «Кавказ»;

Три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;

Залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

Резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю рф (відстань — 600 км).

Одночасне ураження десятків цілей у різних віддалених локаціях за одну ніч свідчить про те, що СБУ нарощує масштаб своїх далекобійних спецоперацій. Критично важливі елементи військової та нафтової інфраструктури рф палатимуть і надалі.

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