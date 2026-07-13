Європейські країни повідомили про понад 10 000 додаткових смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня, свідчать офіційні дані, пише УНН з посиланням на Reuters.

Переважна більшість – понад 9000 – були серед людей віком 65 років і старше, згідно з даними, опублікованими EuroMOMO, мережею, що підтримується Європейським центром профілактики та контролю захворювань та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Екстремальна спека може призвести до смерті, спричинивши тепловий удар або загостривши серцево-судинні та респіраторні захворювання, причому люди похилого віку є одними з найбільш вразливих.

“Такий надлишок у цю пору року незвично. Він справді високий”, – сказав Reuters Лассе Вестергаард, головний лікар Державного інституту сироваток Данії, де базується EuroMOMO.

“Важко пояснити цю високу надмірну смертність чимось, окрім екстремальної спеки”, – додав Вестергаард.

Учені заявили, що хвиля спеки наприкінці червня була б “практично неможливою” без зміни клімату, спричиненої людиною, яка робить хвилі спеки більш частими та інтенсивними.

Дані про смертність у 27 європейських країнах включали надмірну смертність від усіх причин, а не лише пов’язану зі спекою, протягом тижня з 22 по 28 червня, коли хвиля спеки досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.

Але вчені заявили, що немає інших відомих основних факторів, таких як спалахи COVID-19, які могли б сприяти зростанню до 10 650 додаткових смертей за цей тиждень.

Сукупна смертність у тих самих європейських країнах за попередні вісім тижнів була в середньому приблизно на 500 смертей на тиждень нижчою за типовий рівень. Дані EuroMOMO можуть бути переглянуті в наступні тижні, коли надійде більше даних.

Екстремальна хвиля спеки наприкінці червня призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та побиття температурних рекордів у Франції, Іспанії та Великій Британії.

EuroMOMO не публікує дані про надмірну смертність по окремих країнах, але зазначає, що Франція та Бельгія були єдиними двома країнами в Європі, де зафіксовано “дуже високий рівень надмірної смертності” в останній тиждень червня.

За даними національного інституту охорони здоров’я Sciensano, надмірна смертність у Бельгії була найвищою під час будь-якої спеки за всю історію спостережень, починаючи з 2000 року.

В окремому науковому дослідженні, опублікованому в понеділок, за оцінками, 2700 людей померли від причин, пов’язаних зі спекою, лише в Англії та Уельсі під час травневої та червневої спеки.