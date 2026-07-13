Ворог продовжує цілеспрямований терор проти портової інфраструктури Одещини та цивільного судноплавства.

Сьогодні, 13 липня, черговою ціллю ворога стало цивільне судно під прапором Республіки Того.

Як повідомили в АМПУ, за попередньою інформацією, внаслідок удару загинули троє членів екіпажу, ще п’ятеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Також зазнали пошкоджень об’єкти портової інфраструктури та інші цивільні об’єкти на територіях портів.

«За кілька днів російський терор забрав уже шість життів. Це працівники портової галузі, водії та моряки, які виконували свою роботу й не мали жодного стосунку до бойових дій. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Удари по цивільних портах і торговельних суднах є свідомою спробою зірвати стабільну роботу морських портів України та залякати міжнародне судноплавство. Проте українські порти продовжують виконувати свою роботу, забезпечуючи функціонування морського коридору та світової торгівлі», – зазначається в повідомленні АМПУ.

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