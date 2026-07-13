В ніч на 13 липня поблизу села Копанка Каушанського району, Молдова, вибухнув безпілотник Geran-2. Після удару об землю літак спричинив пожежу, але, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це пише tv8.md, передає Інше ТВ.

Поліцію було повідомлено про виявлення БпЛА близько 01:03 через службу 112.

На місце події прибули поліцейські та пожежники. Територію охороняють, а фахівці компетентних установ проводять розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Згідно із заявою Міністерства оборони, об’єкт попередньо ідентифіковано як безпілотник Geran-2, також відомий як Shahed-136. БпЛА нібито пролітав над повітряним простором Республіки Молдова під час атак, здійснених Російською Федерацією на Одеську область України.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 257 боїв, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб