Село Калинівка на Київщині стало епіцентром трагедії. У ніч із 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів Мосейчуків і викрали їх. За даними слідства, братів вивезли на Полтавщину, де розташований полігон 155 ОМБр, там убили та закопали їхні тіла — розслідування hromadske.

У цьому репортажі рідні й близькі Мосейчуків розповідають, через що родина Лучанових конфліктувала із сусідами та із чого почався конфлікт. Його дружина — Дарина Лучанова — була родом із села Калинівка. Час від часу з’являвся в селі й сам Лучанов.

На лаві підсудних наразі восьмеро бійців 155 бригади.

Комбрига Станіслава Лучанова ще розшукують.

Односельці кажуть, що викрадені і вбиті були пристойними людьми, їх батько загинув на війні, один з них також воював. Нібито Лучанов сказав бійцям, що вони в СЗЧ, і їх треба повернути. За іншою версією – їх хотіли покарати за те, що їздили на мотоциклі і нібито заважали односельцям – мабуть, родичам дружини. Селяни кажуть, що у списку розшукуваних були не тільки брати Мосейчуки, а також інші односельці, навіть неповнолітні. Але знайшли цих двох…

Нагадаємо, Генштаб прокоментував кримінал в 155-й ОМБр: фігуранти відсторонені, у разі встановлення вини будуть вжиті заходи