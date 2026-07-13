12 липня на території Миколаївщини зареєстровано 10 пожеж.

Дві з них виникли в житловому секторі, повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зокрема, у с. Врадіївка Первомайського району горіла господарча споруда та сухостій на території приватного домоволодіння. Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 45 кв. м, 15 з яких — будівля.

У с. Лоцкине Інгульської громади Баштанського району загорілась кімната житлового будинку. Займання загасили на площі 15 кв. м.

Одна пожежа виникла на транспорті — у м. Південноукраїнськ Вознесенського району на території приватного домоволодіння горів блок запобіжників автомобіля Skoda Octavia. Власник встиг вчасно відреагувати та загасив займання на незначній площі до прибуття підрозділу ДСНС.

Інші епізоди — займання сміття, сухостоїв та чагарників на відкритих територіях — три у Вознесенському районі, по одному у Первомайському, Миколаївському, Баштанському районах та у м. Миколаєві.

Від ДСНС на гасіння залучались 40 співробітників, 10 спецавтомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, Протягом доби на Миколаївщині спалахнуло 8 пожеж (ФОТО)