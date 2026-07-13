Поки чотири найкращі збірні чемпіонату світу-2026 лише готуються до півфінальних протистоянь, штучний інтелект вже визначив команди, які розіграють “золото”.
Про це повідомляє РБК-Україна х посиланням на OptaAnalyst.
Авторитетний статистичний портал OptaAnalyst оприлюднив свіжі розрахунки свого суперкомп’ютера. За допомогою складних математичних моделей, детальної статистики гравців та тисяч симуляцій штучний інтелект вирахував точні шанси кожного з півфіналістів – Франції, Іспанії, Англії та Аргентини – на вихід до вирішальної дуелі турніру.
Згідно з цими розрахунками, у фінальному матчі на вболівальників чекає суто європейське протистояння, тоді як чинні чемпіони світу змушені будуть скласти свої повноваження.
У першому півфінальному поєдинку зійдуться два представники Старого Світу – Франція та Іспанія. Попри блискучу ігрову форму іспанців, математична модель від Opta віддає помітну перевагу підопічним Дідьє Дешама.
Франція – 58% шансів на вихід у фінал
Іспанія – 42%
Аналітики схиляються до того, що колосальний досвід та шалена глибина складу “Ле Бле” стануть вирішальними факторами у грі проти “Червоної фурії”. Іспанії, яка демонструвала феноменальний футбол на попередніх стадіях, пророкують лише боротьбу за втішний трофей.
Якщо в першій парі штучний інтелект бачить чіткого лідера, то протистояння Англії та Аргентини обіцяє перетворитися на справжній футбольний трилер, де все вирішать найменші деталі.
Математичний розрив між суперниками у звіті Opta є мінімальним, але він все ж на користь родоначальників футболу.
Англія – 51%
Аргентина – 49%
Розрахунки прогнозують, що Ліонелю Мессі та його партнерам забракне зовсім трохи, аби захистити свій титул. Проте різниця у 2% залишає південноамериканцям колосальні шанси спростувати сухі цифри безпосередньо на полі.
Таким чином, головна “математична” пара фіналу ЧС-2026 за версією Opta – це Франція проти Англії.
Поєдинки передостанньої стадії Мундіалю пройдуть у два дні.
14 липня (вівторок), 22:00. Франція – Іспанія
15 липня (середа), 22:00. Англія – Аргентина