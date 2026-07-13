рф вдарила по автостоянці, будинку та лікарні.

Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Володимира Зеленського.

“Сьогодні росіяни знову «перемогли» абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської.

І всі у світі це бачать – бачать, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя і що російське керівництво зійшло з розуму через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати війну.

Але тиск на Росію має спрацювати. Нові санкції проти агресора, нові пакети підтримки для України, нові проєкти – як наш європейський антибалістичний проєкт FREYJA – усе це має спрацювати. Дякую всім, хто допомагає. Найближчим часом будуть зустрічі та перемовини, які повинні посилити наш захист.”