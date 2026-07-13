Під Гельсінкі працює масштабна мережа з понад 5 500 бомбосховищ, здатна прихистити майже мільйон людей у разі ядерної атаки чи вторгнення росії. Про це повідомляє The Sunday Times, пише УНН.

Більшість укриттів у мирний час використовують як басейни, спортивні комплекси, дитячі майданчики, паркінги, скейт-парки та навіть репетиційні бази для музичних гуртів. Наприклад, у районі Меріхака підземний спортивний комплекс за потреби менш ніж за добу може перетворитися на сховище для 6 тисяч людей.

У Фінляндії всі нові житлові та офісні будівлі певного розміру обов’язково обладнують бомбосховищами. Найбільший підземний комплекс Гельсінкі розрахований на 11,5 тисячі осіб.

За словами представника міської служби порятунку Юкки-Пекки Шредеруса, країна безперервно розбудовує систему цивільного захисту ще з початку Другої світової війни.

Сховища оснащені автономними системами електропостачання, запасами води, вентиляцією, герметичними дверима та засобами захисту від хімічних, біологічних і радіаційних загроз. Кожен житель країни також повинен мати вдома запас речей для автономного виживання протягом 72 годин і взяти його із собою в укриття.

Підземні комплекси є частиною фінської системи “Комплексна безпека”, яка також передбачає загальний військовий обов’язок, регулярну підготовку населення та цивільної оборони.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну фінський досвід викликає дедалі більший інтерес. Делегації з країн НАТО, України, Ізраїлю та держав Перської затоки вивчають цю модель, а фінські фахівці постійно враховують уроки війни в Україні для вдосконалення системи захисту населення.