У ніч на 13 липня (з 18:00 12 липня) противник атакував 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За повідомленням Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський показав наслідки нічних атак рф по Одесі, Запоріжжю та Харкову (ФОТО, ВІДЕО)