Туристи масово скасовують поїздки в окупований Крим, а російському уряду довелося виділяти з резервного фонду понад 4,3 млрд рублів на підтримку туристичного сектору півострова. Про це пише Кореспондент.

Зазначається, що виплати отримають працівники понад 4,6 тис. галузевих підприємств, які опинилися “в непростій ситуації” через українські атаки. Зокрема, в Крим направлять 3,7 млрд рублів, а в Севастополь – 584,5 млн.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), до кінця липня в Криму і Севастополі було скасовано близько 1 млн поїздок. Організація оцінила обсяг анульованих бронювань у 20-25 млрд рублів, з яких 5-7 млрд припало на туроператорів. АТОР просила уряд надати туркомпаніям і готелям Криму відстрочки по виконанню зобов’язань перед туристами, а також по сплаті податків і страхових внесків.

Як повідомлялося, наприкінці травня Крим охопила паливна криза через інтенсивні удари ЗСУ по шляхах постачання півострова і російським нафтопереробним заводам. 26 червня в республіці ввели режим надзвичайної ситуації. А 6 липня весь Крим залишився без світла через українські атаки по підстанціях, а потім і без води.

За даними російської влади, проблеми з електро- і водопостачанням півострова зберігаються досі.