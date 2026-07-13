Посадовець, знаючи, що лікарня не має достатньої кількості спеціалістів та не забезпечена необхідним технічним обладнанням, підписував щомісячні звіти про повноцінні медичні послуги та забезпечував їх подання до відповідної служби. Своїми діями фігурант завдав державі значних збитків. Нині слідчі поліції повідомили йому про підозру. За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Викрили протиправну діяльність 56-річного директора однієї із міських лікарень слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області ДСР НПУ та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що упродовж 2021–2023 років між медичним закладом та Національною службою здоров’я України було укладено договори в межах програми медичних гарантій щодо надання медичної допомоги пацієнтам із гострим мозковим інсультом у стаціонарних умовах, а також стаціонарної та мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям.

Директор комунального некомерційного підприємства, достовірно знаючи про відсутність у лікарні належної матеріально-технічної бази та достатньої кількості медичних працівників для забезпечення виконання умов зазначених договорів, не вжив заходів для усунення виявлених порушень, натомість забезпечив подання до Національної служби здоров’я України звітної документації про нібито надані медичні послуги.

Внаслідок протиправних дій фігуранта на рахунок комунального некомерційного підприємства були безпідставно перераховані майже 11 мільйонів бюджетних коштів, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

На підставі зібраних доказів слідчі, за узгодженням із прокуратурою, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України «Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки та завдали істотної шкоди державним інтересам». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок службової недбалості сільського голови втрачено 630 тис.грн.