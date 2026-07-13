У ніч на 13 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих цілей противника.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, було уражено сім танкерів, п’ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил рф. Суховантажні судна та буксири забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника.

Також у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Уточнено результати попередніх уражень:

12 липня 2026 року – за результатами оцінки наслідків ураження нафтопереробного заводу «Сизранський» у Сизрані Самарської області рф підтверджено пошкодження двох установок первинної переробки нафти АВТ-5 та АВТ-6.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині внаслідок службової недбалості сільського голови втрачено 630 тис.грн.