Розпочалася 1600-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 260 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 12.07.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 88 авіаційних ударів, під час яких скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8866 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ворог завдав авіаційного удару по місту Суми.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ятнадцять районів зосередження живої сили противника, чотири артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 76 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Лимана та Стариці, а також у напрямках Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Куп’янська та Подолів, а також у напрямках Борівської Андріївки та Петропавлівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти одинадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Пискунівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували в районі Тихонівки, а також у напрямках Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Іванопілля та Русиного Яру.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки, Шахового, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яру, Софіївки, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Кам’янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки в напрямках населених пунктів Воскресенка, Олександроград та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували тринадцять разів. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Новоселівки та Верхньої Терси, а також у напрямках Чарівного, Староукраїнки, Солодкого, Добропілля, Гіркого та Воздвижівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, Ще 1320 російських загарбників знешкодили ЗСУ. Всі втрати ворога