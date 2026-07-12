Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 419 090 (+1 320) осіб / persons
танків – 12 120 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 928 (+6) од.
артилерійських систем – 45 807 (+53) од.
РСЗВ – 1 928 (+4) од.
засоби ППО – 1 485 (+0) од.
літаків – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 883 (+15) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034) од.
крилаті ракети – 4 889 (+2) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 119 038 (+428) од.
спеціальна техніка – 4 407 (+5) од.
Дані уточнюються.