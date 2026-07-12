Вартість бензину на одній із автозаправних станцій у тимчасово окупованій Ялті сягнула 350 рублів ($4,6) за літр. Це єдина міська АЗС, де пальне наразі продають без обмежень. Про це повідомляє «Коммерсант» із посиланням на власника місцевого гостьового будинку Олександра Слєпініна, передає Zn.ua.

Водночас черг там немає, оскільки через настільки високі ціни більшість водіїв не можуть дозволити собі заправку:

«Каністра обійдеться у 7 000 рублів (≈ $91,31 — ред.). Туристи, які приїхали на автомобілях, привозять пальне із собою. Туристів майже немає. У сусідньому готелі весь персонал відправили додому, а тим, хто залишився, урізали зарплати наполовину», — розповів Слєпінін.

Вранці 11 липня так зване міністерство палива та енергетики окупованого росіянами Криму заявило, що вільний продаж пального здійснюється на 99 АЗС півострова.

У Севастополі, за твердженням окупаційної влади, бензин доступний на дев’яти заправках, однак діють обмеження: не більше 20 літрів на один автомобіль, а продаж у каністри заборонений. Раніше Росстат повідомляв, що середня ціна бензину АІ-92 у Криму становить 123,5 рубля ($1,61) за літр, а АІ-95 — 170,6 рубля ($2,23).

Втім, як зазначає «Коммерсант», фактичні ціни значно вищі: у Севастополі літр бензину коштує до 199 рублів ($2,60), а загалом по окупованому Криму — 185–200 рублів ($2,41–$2,61).

На чорному ринку, за інформацією видання, бензин продають по 250–400 рублів ($3,26–$5,22) за літр.

За офіційною російською статистикою, станом на 6 липня річне зростання цін на бензин у росії досягло 21,9% — це найвищий показник із 2010 року.

Причиною паливної кризи стали удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

За даними Reuters, цього тижня виробництво бензину в росії скоротилося до 65% від літнього рівня споживання, а випуск дизельного пального впав майже на 40%.

За оцінкою Energy Intelligence, через атаки завантаженість російських НПЗ опустилася до найнижчого рівня більш ніж за два десятиліття.

Офіційно обмеження на продаж пального діють більш ніж у 40 регіонах рф, однак, за підрахунками The Insider, різноманітні ліміти та заборони фактично запроваджені майже в усіх регіонах росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.