8 липня 2026 року Щорічною літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ було ухвалено підсумковий документ – Гаазьку декларацію Асамблеї, складовою частиною якої є ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ резолюція «Злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні Російською Федерацією: необхідність звільнення військовополонених і затриманих цивільних осіб та забезпечення повернення українських дітей» (Crimes against humanity and war crimes committed by the Russian Federation: the need to release prisoners of war and civilian detainees and to ensure the return of Ukrainian children).

Про що йдеться в Гаазькій декларації, поінформувало МЗС України, передає Інше ТВ.

У Гаазькій декларації ПА ОБСЄ вкотре вимагає від Російської Федерації негайно, повністю та беззастережно припинити свою агресивну війну проти України, вивести всі свої сили та військовий персонал з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно звільнити трьох затриманих членів персоналу ОБСЄ — Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова — та утриматися від будь-яких подальших погроз чи застосування сили проти України чи будь-якої іншої держави-учасниці ОБСЄ. Асамблея підтверджує свою непохитну підтримку свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та закликає держави-учасниці ОБСЄ підтримувати та збільшувати політичну, фінансову, військову, гуманітарну допомогу та допомогу на відбудову України.

У резолюції «Злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені Російською Федерацією: необхідність звільнення військовополонених і затриманих цивільних осіб та забезпечення повернення українських дітей», серед іншого, ПА ОБСЄ закликає держави-учасниці ОБСЄ:

посилити економічний, політичний та дипломатичний тиск на Російську Федерацію, Білорусь та інші держави, що підтримують збройну агресію Російської Федерації проти України, з метою поглиблення ізоляції держави-агресора та протидії обходу санкцій, зокрема шляхом застосування вторинних санкцій; засудити вимоги Російської Федерації щодо територіальних поступок; надавати гуманітарну допомогу для захисту цивільних людей та цивільної інфраструктури в Україні, а також для відновлення пошкоджених українських енергетичних об’єктів;

забезпечити співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України, зокрема шляхом передачі доказів, сприяння виконанню ордерів на арешт та забезпечення належного фінансування цих судових установ, щоб вони могли виконувати свій важливий мандат щодо забезпечення правосуддя для всіх жертв геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину агресії; вимагати від Російської Федерації звільнення всіх громадян України, включно з військовополоненими, інтернованими, незаконно утримуваними цивільними особами, насильно переміщеними особами та депортованими, зокрема дітьми.

Новим важливим елементом резолюції є заклик до Республіки Білорусь припинити підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, включно з військовою підтримкою та розгортанням іноземних військ з цією метою; дотримуватися міжнародного права та своїх зобов’язань згідно з Гельсінським заключним актом та Паризькою хартією для нової Європи, а також припинити переслідування національних активістів, журналістів, молоді, яка веде продемократичну діяльність, та правозахисників.

Гаазька декларація містить низку резолюцій, ініційованих парламентськими делегаціями інших країн-членів Асамблеї, які висвітлюють пріоритетні питання для нашої держави у протидії триваючій російській агресії та засвідчують демонстрацію солідарності парламентів країн регіону ОБСЄ.

Схвалення Гаазької декларації вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України та продемонструвало потужну політичну підтримку Україні, рішучість членів парламентів регіону ОБСЄ залишити Росію в міжнародній ізоляції, допоки не буде припинено збройну агресію проти України, виведено окупаційні війська з української території у міжнародно визнаних кордонах, включно з Автономною Республікою Крим та м. Севастополь, та не притягнено винних до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Підсумкова цьогорічна декларація ПА ОБСЄ символічно ухвалена у місті Гаага, в якому знаходяться міжнародні правові та судові інституції. Україна розраховує, що міжнародне право переможе незаконне право сили у сучасному демократичному світі.

Довідково: повний текст Гаазької декларації ПА ОБСЄ розміщено за посиланням.

Як повідомляло Інше ТВ, ОБСЄ: поводження РФ з українськими дітьми можна вважати злочинами проти людяності