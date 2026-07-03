Представники Південноукраїнської АЕС взяли участь у регіональній діалоговій платформі стейкхолдерів профорієнтації дітей і підлітків «Майбутнє, яке обираємо ми». Захід відбувся 2 липня на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE.

Платформа стала ефективним майданчиком для відкритого фахового діалогу щодо формування в громадах сучасної та системної профорієнтації. Її стратегічне завдання – допомогти дітям свідомо обирати свій освітній і професійний шлях та сформувати потужний кадровий потенціал громад відповідно до реальних потреб ринку праці.

Для ефективного розв’язання цих питань платформа об’єднала лідерів і експертів із різних сфер. До обговорення активно долучилися представники територіальних громад, Миколаївської обласної військової адміністрації, профільних комітетів обласної ради, департаменту освіти та науки, Центру зайнятості, регіональної агенції розвитку та бізнесу, а також керівники закладів професійної й вищої освіти.

Підготовка молодих спеціалістів є одним із пріоритетів Південноукраїнської АЕС. Профорієнтаційну роботу з майбутніми атомниками починають ще зі школи. Тільки в 2026 році енергокомплекс відвідали понад тисячу учнів із громад зони спостереження атомної станції, Миколаївщини та сусідніх областей. Підприємство активно співпрацює із закладами вищої освіти, створює для студентів можливості проходити практику, отримувати персональну стипендію АТ «НАЕК «Енергоатом», консультуватися з фахівцями АЕС щодо дипломних проєктів і мати гарантоване працевлаштування після успішного завершення навчання.

«Ми прагнемо, щоб молодь свідомо обирала професію енергетика. Впровадження посад кар’єрних консультантів у ліцеях і курс на комплексний підхід до профорієнтації дозволить вивести цю діяльність на інший якісний рівень. Готові до поглиблення співпраці з освітянами та органами місцевого самоврядування, до розширення географії наших заходів. Переконаний, що системний підхід дозволить виховати нове покоління професійних і вмотивованих атомників, від яких залежатиме майбутнє української енергетики», – під час розмови наголосив заступник генерального директора з персоналу філії «ВП ПАЕС» Сергій Котельник.

Оксана Торганова

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Генеральний директор філії «ВП ПАЕС» Вячеслав Стоянов: «Пріоритети атомників – безпека та професіоналізм»