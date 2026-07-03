Спроби уряду США вирішити проблему глобального дефіциту чіпів пам’яті шляхом впливу на ціни або виробничі потужності посилять історичний дефіцит пропозиції, викликаної бумом штучного інтелекту, попередила адміністрацію Трампа група представників напівпровідникової промисловості, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

У листі високопосадовцям адміністрації Трампа асоціація SEMI закликала США натомість дозволити компаніям продовжувати укладати довгострокові угоди з клієнтами та продовжити податкові пільги, спрямовані на збільшення виробництва у США. Три найбільші виробники мікросхем пам’яті — компанія Micron Technology Inc. з Айдахо та SK Hynix Inc. та південнокорейська Samsung Electronics Co. – є членами групи SEMI.

“Хоча цілеспрямована політика може сприяти прискоренню відновлення внутрішньої пропозиції, втручання, що спотворюють рішення про ціноутворення або виробничі потужності, ризикують продовжити спад попиту”, – ідеться у листі SEMI.

“Поточні ринкові умови вирішуються за рахунок інвестицій в американське виробництво і все більшої уваги до довгострокових угод про закупівлю”, – додала організація. Галузі від автомобілебудування до споживчої електроніки стикаються з безпрецедентним дефіцитом мікросхем пам’яті, попит на які рекордно високий для використання у високопродуктивних процесорах, що забезпечують роботу центрів обробки даних для ШІ. Компанія Apple Inc. зараз, як вказано, домагається схвалення адміністрації Трампа на закупівлю компонентів пам’яті двох китайських компаній, включених до чорного списку Пентагону.

Лист від 1 липня адресований міністру фінансів США Скотту Бессенту, одному з чиновників, серед яких генеральний директор Apple Тім Кук, що йде з посади, лобіює питання про китайські чіпи пам’яті, поряд з міністром оборони Пітом Гегсетом, міністром торгівлі Говардом Лутніком і державним секретарем Марко Рубіо.

У листі SEMI китайські постачальники не згадуються, проте, як пише видання, це посилює відчуття того, що дефіцит пам’яті стає політичною проблемою, що зростає у Вашингтоні. У той час, як інвестори вітають різке зростання вартості акцій виробників пам’яті, політики, стурбовані фінансовим становищем виборців, стежать за впливом на споживачів, що підтверджується рішеннями Apple та Microsoft Corp. підвищити ціни на найпопулярніші товари.

Щоб пом’якшити наслідки зростання цін на електроніку, SEMI запропонувала інше рішення, ніж те, що пропонує Apple. Вона закликала адміністрацію співпрацювати з Конгресом у розробці політики, яка компенсувала б зростання цін на телефони та ноутбуки за рахунок розробки податкових відрахувань або пільг, орієнтованих на споживачів.

Хоча SEMI у своєму листі, посилаючись на галузеві дані, заявила, що очікується зростання потужностей з виробництва пам’яті приблизно на 19% на рік, вона додала, що вибухове зростання попиту з боку ШІ-інфраструктури перевершить пропозицію, обмеживши доступність всього, від ноутбуків до автомобілів та побутової техніки.

Хоча всі великі виробники пам’яті планують розширення виробництва, це займе роки, тоді як дисбаланс попиту та пропозиції вже призводить до зростання цін.