Працівники ДБР за сприяння СБУ та керівництва Національної гвардії повідомили про підозру військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, який, за даними слідства, під час перебування в російському полоні співпрацював з адміністрацією колонії та представниками спецслужб рф, передаючи інформацію про інших українських військовополонених.

Встановлено, що після потрапляння в полон у 2022 році військовослужбовець добровільно висловив бажання вступити до ПВК «Вагнер», яка воювала на боці держави-агресора проти України. Реалізувати цей намір він не встиг, оскільки був повернутий в Україну під час обміну військовополоненими.

Слідство встановило, що, намагаючись отримати поблажливе ставлення з боку адміністрації колонії, підозрюваний передавав представникам рф інформацію про українських військовополонених, зокрема про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність та інші відомості.

Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування та інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті.

Підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, показання українських військовослужбовців, звільнених із російського полону, які перебували разом із підозрюваним в одній колонії. Їхні свідчення підтверджуються результатами слідчих дій та експертних досліджень.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за:

ч. 3 ст. 431 КК України — вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого ставлення до себе з боку ворога;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 КК України — пособництво у катуванні;

ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 КК України — замах на колабораційну діяльність.

Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.