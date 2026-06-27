Автомобільний міст через Генічеську протоку, який був важливою транспортно-логістичною переправою, що з’єднувала материкову Херсонщину з північним напрямком Криму та забезпечувала рух цивільного й військового транспорту, майже обвалився.

Фото публікує телеграм-канал Supernova+.

«Результат роботи ударними дронами», – додають в коментарях до фото.

Як повідомляло Інше ТВ, у ніч на 20 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

Зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.