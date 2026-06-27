У в’язниці американського штату Юта помер Ніколас Россі — засуджений за зґвалтування чоловік, який кілька років тому інсценував власну смерть, щоб уникнути кримінального переслідування у США. Після втечі він переховувався у Великій Британії під вигаданим ім’ям, однак зрештою був викритий, екстрадований та засуджений.

Про смерть 38-річного ув’язненого повідомив Департамент виправних установ штату Юта, як пише «ТСН», передає видання Unilad.

Юридичне ім’я чоловіка — Ніколас Алахвердян, однак широкому загалу він був відомий як Ніколас Россі. Він помер 25 червня у медичному закладі при в’язниці, де відбував покарання.

За даними пенітенціарної служби, Россі страждав на низку хронічних дегенеративних захворювань. У відомстві зазначили, що він сам вирішив припинити лікування, після чого помер від ускладнень.

Россі відбував покарання за зґвалтування двох жінок, скоєне у штаті Юта 2008 року. За підсумками двох окремих судових процесів йому призначили сукупне покарання — від 10 років ув’язнення до довічного терміну.

Історія Россі набула міжнародного розголосу після того, як 2020 року в Мережі з’явився фальшивий некролог. У ньому стверджувалося, що чоловік помер від неходжкінської лімфоми, його кремували, а прах розвіяли над морем. Насправді ж він утік зі США та оселився у Великій Британії — спочатку в англійському Брістолі, а згодом перебрався до Шотландії.

Втеча завершилася наприкінці 2021 року. У грудні Россі потрапив до лікарні в Глазго з тяжким перебігом COVID-19. Медики звернули увагу на схожість пацієнта з чоловіком, якого розшукував Інтерпол, а остаточно його вдалося ідентифікувати за характерними татуюваннями, вказаними у міжнародному ордері.

Після затримання Россі заперечував свою особу. Він представлявся Артуром Найтом, заявляв, що є сиротою з Ірландії та ніколи не був у Сполучених Штатах. На судових засіданнях чоловік часто з’являвся в інвалідному візку, користувався кисневою маскою та говорив із виразним англійським акцентом. Також він стверджував, що татуювання на руках йому нібито нанесли, поки він був непритомний.

Після тривалого судового розгляду шотландський суд встановив, що затриманий справді є Ніколасом Россі, та дозволив його екстрадицію до США. Повернувшись до Юти, він знову постав перед судом. Його твердження про помилкову ідентифікацію відхилили, а присяжні визнали чоловіка винним у справах про зґвалтування.

Коментуючи смерть засудженого, окружний прокурор округу Солт-Лейк Сім Гілл заявила, що Россі всіляко намагався уникнути відповідальності за свої злочини. Вона також зазначила, що «ті, хто вижив після його жахливих вчинків, мають втіху в тому, що він помер у в’язниці, усвідомлюючи скоєні ним злочини».

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