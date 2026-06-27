За цей тиждень 15 наших областей були під ударами Росії.

Про наслідки повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Практично щоденні обстріли Херсона, Запоріжжя, Харкова та Сум. Різними типами зброї росіяни бʼють по людях, звичайних житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. На жаль, майже щодня є постраждалі від цього терору. І загроза цих російських атак залишається постійною. Лише впродовж тижня було близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема і балістичні.

Посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, розвиток співпраці у форматі Drone Deal та посилення тиску на агресора – пріоритетні напрями. Санкції проти Росії та її партнерів за цю війну мають діяти саме там, де це буде найбільш відчутно. Необхідні сильні та оперативні кроки, які змусять Росію рухатися до завершення цієї війни. Все, що посилює Україну, допомагає наближати мир. Дякую всім, хто нам допомагає», – йдеться в повідомленні українського Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні Ворог атакував Україну 129 дронами