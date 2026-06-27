Смартфон, ноутбук, планшет – без цього набору більшість людей не можуть провести і дня. Робочі задачі, банківські платежі, спілкування з рідними, навігація в місті – все це тримається на одному пристрої, який легко поміщається в кишені. Коли техніка раптово виходить з ладу, людина відчуває себе відрізаною від звичного ритму життя. І справа не в звичці – справа в тому, що гаджети давно стали інструментом, без якого не заробити, не розрахуватися і не вийти на зв’язок.

Цифрова залежність: факти без прикрас

Середній українець проводить зі смартфоном понад 5 годин на день. Через нього він платить за комунальні, замовляє їжу, веде бізнес і відпочиває. Люди настільки зрослися з гаджетами, що навіть короткочасна поломка обертається реальними фінансовими та побутовими втратами. Хтось втрачає клієнтів, бо не може відповісти на повідомлення. Хтось пропускає важливий дзвінок від роботодавця.

Попри те, що несподівана поломка може коштувати дорого, не кожен має під рукою потрібну суму, щоб швидко виправити ситуацію. Якщо терміново потрібні гроші на заміну або ремонт пристрою, багатьом допомагає кредит у м. Миколаїв – онлайн-сервіси кредитування працюють цілодобово, а гроші на картку приходять майже відразу після схвалення заявки. Навіть якщо смартфон взагалі не працює, заповнити анкету можна за допомогою будь-якого іншого пристрою: планшета, ПК чи ноутбука.

МФО: кредит без черг та зайвих питань

Мікрофінансові організації змінили підхід до термінових позик. Тепер не потрібно збирати довідки, чекати тиждень і пояснювати, навіщо вам гроші. Саме тому МФО стали популярним інструментом для тих, хто хоче вирішити проблему швидко і без зайвого клопоту.

Переваг тут чимало:

подання заявки через інтернет; мінімальний пакет документів; можливість отримати кошти у будь-який день та час доби; простий процес оформлення; доступність для широкого кола позичальників.

Головне – позичати рівно стільки, скільки потрібно, і чітко розуміти умови повернення. Тоді кредит на новий смартфон чи ноутбук допоможе швидко повернутися до звичного ритму життя і не принесе із собою додаткових проблем.

Ремонт чи покупка нового – як вирішити

Перш ніж витрачати гроші, варто порахувати, на що саме і скільки. Це особливо важливо, якщо кошти ви взяли в кредит. Якщо ремонт коштує більше 50–60% від ціни нового пристрою – краще купити новий. Особливо якщо техніці вже 4–5 років: через пів року знову щось зламається, і ви знов заплатите.

Ремонтувати є сенс, коли:

пристрій відносно новий (до 2 років); поломка незначна – заміна батареї, скла, роз’єму; ремонт коштує до третини вартості нового гаджета. Якщо ж техніка «посипалася» комплексно – відпустіть її з миром і вкладіть гроші в нову.

Техніка, нажаль, ламається без попередження. Ніхто не відкладає заздалегідь «фонд на розбитий екран», і це нормально. Проте вихід з цієї неприємної ситуації є завжди – варто лише трохи подумати.

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