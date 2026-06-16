Розпочалася 1574-а доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 16.06.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1230 російських загарбників. Загальні втрати ворога