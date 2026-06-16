Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб
танків – 12 026 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.
артилерійських систем – 44 118 (+36) од.
РСЗВ – 1 872 (+2) од.
засоби ППО – 1 427 (+7) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.
крилаті ракети – 4 783 (+50) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.
спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.
Дані уточнюються.