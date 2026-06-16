Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що Міністерство юстиції адміністрації Трампа переслідує його та його дружину.

Ньюсом стверджує, що Трамп прагне політичної помсти, стверджуючи, що чиновники намагаються знайти злочин, незважаючи на відсутність доказів правопорушень.

Він каже, що його переслідують, оскільки він розглядає можливість участі у президентських виборах.

Гевін Крістофер Ньюсом (Gavin Christopher Newsom) — американський політик, член Демократичної партії та чинний 40-й губернатор штату Каліфорнія з 7 січня 2019 року. Ньюсом очолює один із найбагатших і найнаселеніших штатів США та є однією з ключових політичних фігур національного рівня.

Основні етапи політичної кар’єри. 2004–2011 роки: Мер міста Сан-Франциско. Став відомим на всю країну через підтримку та легалізацію одностатевих шлюбів на рівні міста задовго до їхнього загальнонаціонального визнання. У 2011–2019 роках – віцегубернатор штату Каліфорнія (за каденції губернатора Джеррі Брауна). З 2019 року – губернатор Каліфорнії. У 2021 році успішно переміг на референдумі щодо свого дострокового відкликання (recall election), а у листопаді 2022 року був впевнено переобраний на другий термін. Його каденція на цій посаді завершується в січні 2027 року через законодавчі обмеження щодо кількості термінів.

Ньюсом виступає лідером внутрішньоамериканського прогресивного опору політиці адміністрації Трампа. Каліфорнія під його керівництвом регулярно подає судові позови проти федеральних ініціатив Білого дому. Ньюсом публічно називає курс Трампа таким, що руйнує світовий лад і суперечить поглядам більшості американців.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він гостро розкритикував європейських лідерів за слабку та поступливу позицію щодо Трампа, закликавши їх «мати хребет» і діяти сміливіше. Він також висловлює підтримку Україні на міжнародному рівні.

Політик вважається одним із найперспективніших кандидатів у президенти США від Демократичної партії. Ньюсом підтвердив, що серйозно розглядає можливість балотуватися на посаду глави держави на виборах 2028 року