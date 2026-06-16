Завдяки успіхам українських військових росіяни знизили темпи просувань на фронті: за 4 місяці російські війська просунулися значно менше, ніж у середньому за один місяць 2025 року, заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький

Як передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна”, про це він сказав під час спілкування з медіа із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом після церемонії передачі військової техніки Третьому армійському корпусу від Латвії.

“Зараз швидкість просування росіян за 4 місяці нижча, ніж за один місяць в середньому 2025 року. І найнижча фактично з 2022 року. Чим це вже не перелам? Як мінімум, це патова ситуація. Відсоток втрат росіян збільшився. Це друге. Третє: у росіян зменшилася кількість набору контрактників. Тобто втрати ростуть, здобутків – нуль, а наступальний потенціал у вигляді піхоти зменшується. Я вважаю, що це три найбільші ознаки перелому”, – зазначив бригадний генерал, відповідаючи на питання щодо ознак “переломного моменту” на фронті, які він вже бачить.

Окремо Білецький відзначив важливість українських ударів вглиб Росії, оскільки тепер “росіяни відчувають ціну війни і очевидно, що ціна буде для них зростати”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості завершення бойових дій у листопаді, командир сказав, що його справа “зробити так, щоб позиції України на будь-яких перемовинах були краще, ніж сьогодні”.

“Це не моя справа, як військового, вірити чи не вірити. Моя справа – зробити так, щоб в кожен наступний день наші позиції на будь-яких перемовинах були краще, ніж сьогодні. Буде, ну окей, ми повинні зробити на 100% свою роботу. Не буде цього перемир’я, ми знову повинні на 100% зробити, і робити його після листопада, щоб мир наступив якнайшвидше. Я думаю, що поки росіяни не отримають по-справжньому по зубах, мир наступить після того, як росіяни отримають свою серйозну поразку”, – вважає Білецький.

Наприкінці травня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має 6-9 місяців для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою у Росії та зміцнити свої позиції для мирних переговорів.

“Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом”, – зазначив Білецький.

У той же час Білецький вважає малоймовірним залучення 50% іноземців до української піхоти і пропонує замінити їх частину наземними роботизованими комплексами (НРК).

“Що стосується армійської реформи. З моєї суб’єктивної точки зору, я вважаю, що там є дуже позитивні моменти: моменти дофінансування піхотних посад, моменти введення контрактів з часовими термінами і так далі. Є моменти, які, з моєї точки зору, навряд чи зможуть зіграти значну роль. Це, наприклад, залучення іноземців. На превеликий жаль, я в цю історію вірю дуже мало, але, можливо, я просто песимістично налаштований”, – заявив Білецький, відповідаючи на питання агентства “Інтерфакс-Україна” щодо анонсованої великої реформи в армії.

На думку бригадного генерала, Україна навряд чи зможе залучити для такої складної війни у піхоту 50% мотивованих солдатів-іноземців.

“Я вважаю, що не вийде залучити для такої складної війни мотивованого солдата з-за кордону в тій кількості, яка названа -половина піхоти. І мені здається, що значно простіше рухатися до роботизації війни і заміни ролі піхоти (частково), тієї ж самої половини піхоти, наземними роботизованими комплексами”, – вважає Білецький.

Раніше командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що наземні роботизовані комплекси (НРК) можуть замінити третину української піхоти на лінії бойового зіткнення. Також він додав, що у майбутньому ця цифра може сягнути 80%.

Як повідомлялося, у п’ятницю в українському уряді заявили, що в Україні розпочинається реформа в армії – перший етап передбачає підвищення зарплат, встановлення чітких термінів служби та реформу рекрутингу. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Михайло Федоров, схвалений урядом пакет запускає перший етап трансформації військової служби.

У Міноборони розповіли, що Піхотно-штурмовий контракт буде розрахований на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців – для чинних військових, від 6 місяців – для військових, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт укладатиметься на 24 місяці для операторів безпілотників та наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців радіоелектронної боротьби та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт буде на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.

Кожен контракт матиме гарантовану відстрочку від 6 місяців. Нараховуватиметься ця відстрочка відповідно до термінів служби та часу, проведеного на бойових. Наприклад, у піхотно-штурмовому контракті місяць на бойових “оплачуватиметься” трьома місяцями відстрочки. Федоров додав, що новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Ті, хто вже проходить службу за контрактом, теж зможуть перейти на нові умови.

Серед іншого, перший етап трансформації передбачає запровадження найбільших у світі зарплат для піхоти: у середньому – близько 300 тисяч гривень (орієнтовно сім тисяч доларів на місяць), максимум – 460 тис. грн.

Також удвічі зростуть виплати для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників та начальників штабів. З урахуванням бойових виплат командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць.