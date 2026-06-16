Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Кожен із врятованих пройшов через постійний тиск, погрози та страх, але сьогодні це нарешті позаду.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Bring Kids Back UA, передає Інше ТВ.

Серед врятованих:

17-річний Дмитро, у школі якого російські військові переодягалися в українську форму та залякували дітей розстрілами. Попри серйозні проблеми із серцем, окупаційна влада змусила хлопця стати на військовий облік.

17-річна Ангеліна, яка пережила кілька контузій через постійні обстріли. Дівчина була змушена відвідувати російську школу, адже в іншому випадку окупанти погрожували відправити її до інтернату. Там дітей навчали збирати автомати та переконували, що «росія тут назавжди».

14-річний Андрій, рідне село якого росіяни перетворили на суцільну військову базу. У школі дітям розповідали, що НАТО та Україна нібито напали на росію, а підлітків відкрито готували до війни — навчали на полігонах копати окопи, стріляти та кидати гранати.

Для цих та ще 24 дітей окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, безпечний прихисток і турботу, необхідну для нового початку. Це стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Tетяни Кіль з We Are All Ukrainians, Humanity та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

Втім сотні тисяч українських дітей досі залишаються під контролем РФ. Окупаційна влада посилює тиск, намагається стерти українську ідентичність дітей та готує підлітків до служби в російській армії.

Як повідомляло Інше ТВ, Ще 15 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації минулого тижня