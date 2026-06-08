Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Кожен із врятованих пройшов через постійний тиск, погрози та страх, але сьогодні це нарешті позаду, повідомляє засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед врятованих:

19-річний Мирон, дім якого обшукували ФСБшники, тому що хлопець відмовився ходити в російську школу. Щоб уникнути призову до ворожої армії, юнаку довелося вступити в технікум. Проте росіяни все одно кілька разів допитували його й змушували підписати військовий контракт.

18-річна Катерина, яка увесь цей час продовжувала таємно начатися в українській школі онлайн, хоча для цього доволилося щозаняття ловити звʼязок. Кілька разів до них додому приходили озброєні солдати, які обшукували весь дім та забрали у батька автомобіль.

18-річний Олександр, який відкрито сперечався з “вчителями” в російській школі. Під час «антитерористичних навчань» дітей під дулами автоматів клали обличчям на підлогу та вчили, що людям зі зброєю краще коритись. Отримавши чергову повістку від ворога, юнак наважився на виїзд.

Для цих та ще 12 дітей окупація вже в минулому. Сьогодні вони оговтуються в центрах «Надії та відновлення», де отримують комплексну психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, безпечне й затишне житло та можливість почати життя з чистого аркуша.

Це стало можливим завдяки підтримці Володимира Кличка, Tетяни Кіль з We Are All Ukrainians та Об’єднаного центру з координації пошуку й звільнення.

Як повідомляло Інше ТВ, 11 дітей та підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації останнього тижня травня.