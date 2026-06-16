У Капотні, яка є житловим районом на південному сході Москви, уражено Московский НПЗ АО«Газпромнефть. Перед тим дрони вільно літали над Московщиною.

Потужність переробки заводу становить до 11 млн тонн нафти на рік. При площі 284 га це один з найбільш компактних НПЗ такого класу.

До складу виробничого комплексу входять понад 30 технологічних установок, включно з каталітичним і термічним крекінгом, риформінгом та іншими процесами глибокої переробки.

Підприємство випускає бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, бітуми, сірку та полімерну продукцію. Має пряме підключення до нафтопроводів із Західного Сибіру та Татарстану, а також до мережі продуктопроводів. Резервуарний парк включає чотири ємності по 50 тисяч тонн нафти кожна. Загальний обсяг одночасного зберігання сирої нафти — до 200 тисяч тонн.

Частка Московського НПЗ на паливному ринку Москви становить близько 35%. Підприємство забезпечує до 40% потреб столиці в бензині та близько 50% — у дизельному паливі. Є ключовим постачальником авіаційного пального для московських аеропортів. Паливом Московського НПЗ заправляється кожен третій автомобіль у Москві. З використанням бітуму підприємства будується або ремонтується кожна друга вулиця російської столиці. Близько 80% усієї продукції реалізується в Москві та Московській області.