На кордоні Польщі та Білорусі застрелили російського художника-опозиціонера Семена Скрепецького.

Нападник здійснив кілька пострілів у Скрепецького близько 10:00 ранку прямо на вулиці, після чого намагався втекти. Вбивство сталося в місті Бяла-Подляська, що межує з Білоруссю, де розташований табір для біженців.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вбивць могло бути кілька, ймовірно, одного із пов’язаних із ними людей затримали поблизу білоруського консульства.

Семен Скрепецький (справжнє ім’я Роберт Кузовков) відомий своїми роботами з карикатурами на відомих політиків, включаючи Кадирова, Путіна та Лукашенка. 2021 року він емігрував до Польщі, за його словами, через політичне переслідування.

Певний час він із родиною мешкав у таборі для біженців у Бялій-Подлясці, після чого залишився жити в цьому місті. Лише минулого тижня Скрепецький провів гучний перформанс у Берліні біля Бранденбурзьких воріт, куди прийшов у лаптях та з карикатурою, де Сталін «годує» Путіна, і виконав перероблену пісню “Солнечный круг”.