Як повідомляло Інше ТВ, 14 червня у Швейцарії пройшов референдум щодо обмеження чисельності населення країни 10 млн.осіб.

Мешканці країни не підтримали цю пропозицію, повідомляє Reuters.

У неділю Швейцарія відхилила пропозицію обмежити чисельність населення 10 мільйонами, оскільки виборці віддали перевагу економічній стабільності та зв’язкам з Європейським Союзом, а не побоюванням, що імміграція перевантажує державні служби та сприяє зростанню орендної плати.

Попередні підрахунки загальнонаціонального референдуму показали, що майже 55% швейцарських виборців виступили проти пропозиції, а 45% — за.

Голосування, яке порівнювали з британським референдумом щодо Brexit 2016 року, викликало занепокоєння у бізнесу через побоювання, що воно може покласти край вільному руху робочої сили між Швейцарією та ЄС, головним торговельним партнером країни.

Пропозиція передбачала, що до 2050 року населення не повинно перевищувати 10 мільйонів, і якщо це відбудеться протягом двох років, Швейцарія повинна припинити вільне пересування з ЄС.

Уряд закликав виборців відхилити це обмеження. Міністр юстиції Швейцарії Беат Янс привітав результат, але пообіцяв проаналізувати, які подальші кроки можна вжити, щоб задовольнити занепокоєння виборців щодо житла та імміграції.

«Сьогоднішнім рішенням виборці подали сигнал стабільності, відкритості та надійності», — заявив Янс на прес-конференції разом із президентом Швейцарії Гі Пармеліном.

Урс Бієрі з соціологічної служби GFS Bern зазначив, що ініціатива не була прийнята, оскільки, хоча занепокоєння щодо зростання чисельності населення є досить поширеним, люди побоювалися, що це може зашкодити відносинам Швейцарії з ЄС та ускладнити найм персоналу, зокрема таких працівників, як доглядальники.

«Крім того, існує думка, що в нинішніх міжнародних умовах для такої невеликої країни це нерозумно», — додав Бієрі.

Населення Швейцарії вже становить 9,1 мільйона осіб і зростає набагато швидше, ніж у сусідніх країнах ЄС. Іноземці складають майже 28% від загальної чисельності населення, яка, за офіційними прогнозами, до початку 2040-х років досягне 10 мільйонів.