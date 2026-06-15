Сьогоднішнім ударом росія продемонструвала світові намір вести війну й надалі.

Тож у коментарі Президента України Володимира Зеленського міститься заклик до G7 рішучо і змістовно відповісти на цю атаку.

«У Києві триває ліквідація наслідків російських ударів, також у Харкові. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. Станом на зараз відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці. Мої співчуття всім рідним та близьким. Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору. У Харкові росіяни завдали повторного удару по наших рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству. Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено. У Дніпрі Росія завдала удару по території залізничної станції, коледжу, підприємств.



Були також удари по інших містах і громадах. Під ударами були й Київщина, Дніпровщина, Донеччина, Запоріжжя, Сумщина, Миколаївщина. Так Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинуло 9 українців – МВС