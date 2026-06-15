Один із найвідоміших інфраструктурних проєктів Німеччини отримав новий удар по репутації. У межах будівництва залізничного вузла “Штутгарт 21” понад тисячу кілометрів кабелів і трубопроводів доведеться переробляти через помилки в плануванні.

Про це пише Club Feroviar, передає «Експерт».

Через нові технічні проблеми запуск проєкту знову відкладається. Тепер повноцінне введення “Штутгарт 21” в експлуатацію очікують лише наприкінці 2031 року.

За даними видання, помилки виникли через те, що роботи з прокладання кабелів розпочали ще до завершення остаточного проєктування цифрової системи керування рухом поїздів.

У результаті компанія Deutsche Bahn неправильно проклала понад 1000 кілометрів кабелів і труб. Значну частину цієї інфраструктури тепер доведеться демонтувати та встановлювати заново.

Проєкт “Штутгарт 21” задумувався як перша велика повністю цифрова залізнична система Німеччини. Планувалося, що рух поїздів контролюватиметься за допомогою Європейської системи управління ETCS та цифрових центрів керування.

Однак пізніше в Deutsche Bahn з’ясували, що вантажні потяги без обладнання ETCS ще тривалий час використовуватимуть частину маршрутів. Через це поряд із новими цифровими технологіями довелося залишати й традиційні сигнальні системи.

Саме така зміна концепції змусила компанію додатково прокладати нові кабелі та трубопроводи вже після завершення значної частини робіт.

Проблеми не обмежуються лише кабельними мережами. Під час перевірок також виявили несправності аварійного електропостачання, дефекти платформ і недоліки покриття підлог.

Через сукупність технічних проблем компанія остаточно відмовилася від планів часткового запуску проєкту у 2026 році.

Один із німецьких залізничних експертів назвав стан будівництва “свинарником”. За його оцінкою, лише встановлення близько 450 нових сигналів може коштувати приблизно 45 мільйонів євро.

У Deutsche Bahn підтвердили необхідність подвійного оснащення інфраструктури, але не стали називати обсяги додаткових витрат.

Проєкт “Штутгарт 21” затвердили ще у 2001 році. Тоді його вартість оцінювали у 4,5 мільярда євро, а відкриття планували на 2019 рік.

Сьогодні кошторис перевищив 11 мільярдів євро, а запуск відклали вже на 12 років від початкової дати. За цей час проєкт отримав щонайменше 726 мільйонів євро грантів від Європейського Союзу.

Проблеми із залізничним вузлом впливають і на розвиток самого Штутгарта. Місто ще у 2001 році викупило 109 гектарів залізничних земель майже за 460 мільйонів євро для майбутньої житлової забудови.

Однак реалізація цих проєктів залежить від завершення перенесення залізничної інфраструктури під землю. Через нові затримки розвиток району Розенштайн та інших кварталів також відкладається.

Крім того, після зриву терміну запуску у 2019 році Deutsche Bahn уже виплатила місту мільйони євро штрафних компенсацій. Із кожним новим перенесенням ця сума продовжує збільшуватися.

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