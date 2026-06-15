Триває ліквідація наслідків масованого удару рф по Україні.

Зведену інформацію оприлюднив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Інше ТВ.

«Епіцентром атаки став Київ. Внаслідок обстрілу виникло 26 пожеж загальною площею майже 6000 квадратних метрів. Роботи тривають на 6 локаціях.

Понад 1200 рятувальників ДСНС та поліцейських Національної поліції залучено в столиці до ліквідаційних заходів. Прибули придані сили загонів оперативного реагування. Масштабні осередки займання гасить авіація ДСНС.

У столиці загинуло 4 людей в Оболонському, Голосіївському та Соломʼянському районах. Десятки поранених. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено.

Сьогоднішня атака мала на меті не лише вбити й поранити цивільних. Окупанти скерували дрони та ракети проти історії, релігії, мистецтва та освіти.

У Києві пошкоджено академію та дитячий садочок, зруйновано один з цехів Національної кіностудії імені О. Довженка.

Кадри охопленого вогнем Успенського собору жахають. 0 8:35 силами ДСНС пожежу на даху храму ліквідовано.

В той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару поруч – по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу «Мистецький арсенал».

Харків теж цієї ночі був під прицілом ворога. За уточненою інформацією, загинуло 4 рятувальників ДСНС та 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Вони працювали на місці російського удару, коли ворог повторно вдарив прицільно по людях.

Ударами по житлових будинках росія вчергове тероризує цивільних. Руйнуванням культурного та історичного надбання вчергове доводить: головна її ціль – знищення української ідентичності», – зазначив Ігор Клименко.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Миколаєва