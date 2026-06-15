Уночі ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури в місті Миколаєві. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа площею 300 квадратних метрів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

За підвищеним номером виклику до місця події прибули чергові караули міських підрозділів ДСНС. До ліквідації наслідків залучили також спецтехніку аварійно-рятувального загону, зокрема водовозку та роботизований комплекс пожежогасіння, який допомагав працювати в умовах підвищеної небезпеки.

Завдяки вжитим заходам пожежу вдалося локалізувати та ліквідувати, не допустивши її подальшого поширення.

Загалом на місці події працювали 41 співробітник ДСНС, фахівці хімічного та піротехнічного напрямків. Від служби порятунку було залучено 10 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, Вночі ворог атакував критичну інфраструктуру Миколаєва