Протягом 14 червня та в ніч проти 15 червня підрозділи ДСНС дев’ять разів залучались до ліквідації пожеж, що виникли з причин, не пов’язаних із веденням бойових дій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, дві пожежі сталися у житловому секторі. У місті Миколаєві вогонь охопив господарчу споруду на території приватного домоволодіння площею 25 кв. м. Ще одна пожежа трапилася у селі Єлизаветівка Снігурівської громади Баштанського району, де загорілися літня кухня та дах житлового будинку. Займання загасили на площі 70 кв. м, не допустивши подальшого поширення вогню.

Шість разів надзвичайники виїжджали на гасіння сухої рослинності та сміття: три такі випадки зареєстровано у Миколаєві, ще три — на території Миколаївського району.

Також протягом доби ліквідували пожежу транспортного засобу у Вознесенському районі.

До гасіння залучались 32 співробітники ДСНС та 8 одиниць спеціальної техніки. Допомогу рятувальникам надавали вогнеборці місцевих пожежних охорон села Олександрівка та Галицинівського загону.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині рятувальники 8 разів виїжджали на гасіння пожеж