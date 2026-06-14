13 червня та в ніч проти 14, на території Миколаївської області зареєстровано 8 пожеж.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

На всі вогневі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління ДСНС України у Миколаївській області:

– дві пожежі на території приватного сектору виникли у м. Миколаєві та в с. Цвіткове Вознесенського району. Вогнеборці ліквідували горіння та вберегли від знищення вогнем квартиру, житловий та неексплуатований будинки;

– пожежу покрівлі будівлі цеху на одному з підприємств площею 350 кв. м загасили рятувальники в с. Мурахівка Баштанського району. Причина займання наразі встановлюється. На місці працювали два пожежних підрозділи та правоохоронці;

– також чотири пожежі в екосистемах області ліквідували вогнеборці на загальній площі близько 2 000 кв. м;

– у с. Софіївка Первомайського району горів легковий автомобіль на території приватного сектору. Вогнеборці місцевої пожежної охорони «Софіївка» загасили займання площею 10 кв. м.