Литовські військові вирушають на міжнародні навчання поблизу Сувальського коридору, тому вже зараз там відбувається інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни, повідомили військові.

Міжнародні навчання «Галантний вепр 2026» відбудуться 16-26 червня. Солдати драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса піхотної бригади «Жемайтія» навчатимуться разом із солдатами збройних сил Польщі та Франції.

За словами військових, під час навчань солдати проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть взаємодію. Вони також удосконалюватимуть навички, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувальського коридору.

У міру поїздок солдатів країни до Польщі на навчання спостерігатиметься збільшення кількості військової техніки на дорогах.

Нагадаємо, Сувальський коридор (або Сувалкський перешийок) — це 65-кілометрова смуга суходолу на кордоні між Польщею та Литвою, що з’єднує країни Балтії з рештою Європи. Він отримав свою назву від польського міста Сувалки і зараз є одним із найстратегічніших та найвразливіших геополітичних вузлів НАТО. Це єдиний сухопутний коридор, який з’єднує Литву, Латвію та Естонію з іншими державами-членами ЄС та Альянсу. Ця територія лежить між двома мілітаризованими регіонами: Білоруссю (союзником РФ) на сході та Калінінградською областю РФ на заході. У військових колах його часто називають «ахіллесовою п’ятою» НАТО. У разі гіпотетичного захоплення цього коридору російськими чи білоруськими військами, країни Балтії опинилися б повністю відрізаними від сухопутної допомоги союзників