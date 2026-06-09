На окупованій частині Херсонщини повторно уражений міст в Чонгарі.

Про це гауляйтер Сальдо написав у соцмережах.

Нині рух мостом перекрили, водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

За словами Сальдо, на підльоті до мосту збили понад 20 дронів, без чого «наслідки могли б бути значно серйознішими».

Це вже другий удар по Чонгарському мосту за останні дні. Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ 7 червня, Україна атакувала шлях в Крим, пошкодила міст у Чонгарі (ВІДЕО)