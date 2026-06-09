Голова КНР Сі Цзіньпін у понеділок, 8 червня, прибув до Північної Кореї із дводенним державним візитом. В аеропорту Пхеньяна Сі та його дружину Пен Ліюань зустрічали генеральний секретар Трудової партії Кореї (ТПК), голова державних справ КНДР Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Чжу, повідомляє китайське державне інформагентство “Сіньхуа” та DW.

Одразу зазначимо, що інформації про візит вкрай мало.

Напередодні візиту до Північної Кореї Сі Цзіньпін в авторській статті, опублікованій на сторінках північнокорейської газети Rodong Sinmun, заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Кім Чен Ином, щоб “обговорити традиційну дружбу між двома країнами, а також обмінятися думками з питань загального розвитку двосторонніх відносин”.

Це перший візит Сі до КНДР з 2019 року та його перша закордонна поїздка цього року. За даними китайської сторони, візит відбувається на запрошення Кім Чен Ына.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, arrived in Pyongyang on Monday for a state visit to the Democratic People's Republic of Korea. pic.twitter.com/gMC3gRZ2pL — China Xinhua News (@XHNews) June 8, 2026

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, was warmly welcomed in Pyongyang on Monday as he arrived for a state visit to the DPRK. pic.twitter.com/NBbMQPwaos — China Xinhua News (@XHNews) June 8, 2026

The DPRK held a grand welcome ceremony at Kim Il Sung Square for Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, who arrived in Pyongyang on Monday for a state visit. pic.twitter.com/qClnJS14ny — China Xinhua News (@XHNews) June 8, 2026

Лідери обох країн домовилися відкрити новий етап у розвитку двосторонніх відносин, написали північнокорейські ЗМІ. Кім заявив Сі, що повністю підтримує “принцип одного Китаю”, за яким Пекін вважає, що обидва береги Тайванської протоки належать одній країні, незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація.

Про це пише Reuters.

Сі, який цього тижня вперше за сім років відвідав Північну Корею, сказав Кіму, що використає свою поїздку як нагоду для досягнення значного прогресу у двосторонніх відносинах.

Кім та Сі домовилися поглибити стратегічну комунікацію через візити високопоставлених чиновників.

Сі та перша леді Китаю Пен Ліюань разом із Кімом та дружиною північнокорейського лідера Рі Соль Чжу відвідали концерт у Пхеньяні. Концерт, на якому також були присутні високопоставлені чиновники, включав китайські та північнокорейські пісні, що підкреслювали “цінність і міцність дружби” між двома країнами.

Глава КНДР також влаштував банкет на честь Сі та його делегації, де лідер Китаю заявив, що радий “розділяти дружбу” з Кімом, та висловив вдячність північнокорейським чиновникам за їхній “радісний прийом”.

Відзначаючи 65-ту річницю двостороннього договору про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між країнами, Сі заявив, що китайсько-північнокорейські відносини досягли “нової історичної відправної точки”, цитують його слова ЗМІ КНДР.

Як нагадує агентство AFP, Китай є головним торговим партнером Північної Кореї. Пекін підтримує Пхеньян, який перебуває в міжнародній ізоляції, політично, економічно та дипломатично. Щодо КНДР діють міжнародні санкції через її ядерну програму.

За час повномасштабної війни Росії проти України, що триває з 2022 року, Північна Корея також значно зміцнила відносини з Росією, яку вона підтримує насамперед у військовому плані.